Mama ontdekt dat haar baby in buik het niet zal overleven, maar besluit haar te blijven dragen met een prachtige reden

Voor Keri en Royce Young draaide één van de mooiste momenten van hun leven uit in verdriet. Het ongeboren kindje in de buik van Keri bleek geen kans te hebben om te overleven, zodra ze geboren zou worden. Maar toch gaat Keri tot het uiterste om er het beste uit te halen.

Het was Keri’s man, Royce, die vertelde wat zijn vrouw had besloten, met een emotioneel en pakkend bericht op Facebook. De man, een jonge schrijver, wist het prachtig te verwoorden: “Het zou oneerlijk zijn om haar gift aan andere mensen niet te delen met de wereld.”

Kindje zonder hersenen

Keri en Royce waren al 15 jaar samen, waarvan acht jaar getrouwd, toen ze voor de eerste keer in verwachting was. Toen Keri 19 weken zwanger was, ging het koppel naar de gynaecologe voor een standaard ultrasound onderzoek. Daar kregen ze verschrikkelijk nieuws. Het kindje in haar buik had geen hersenen. Het koppel barstte in tranen uit.

“Na dertig seconden hartverscheurend wenen, stopte Keri ineens”, vertelt haar man in zijn Facebookpost. Keri vroeg: “Als ik haar de volledige zwangerschap nog in mijn buik hou, kunnen we haar organen dan doneren?” De dokter zei dat dat kon en stak haar een hart onder de riem: “Dat is heel dapper van jou om dat te zeggen, liefje.” Maar Keri meende het en besloot om het kindje, dat ze Eva noemde, de volledige zwangerschap uit te dragen.

“Eva zal meer doen in haar korte tijd op aarde, dan ik ooit zal kunnen”

Ze wil met de organen van haar dochtertje andere baby’s die ze kunnen gebruiken een kans geven op een beter leven. Maar dat is niet het enige. “We beseffen steeds meer dat Eva leeft en dat onze dochter het verdient om haar mama en papa te ontmoeten. Keri vertelt het zo op haar Facebookprofiel: “Eva zal mogen leven, ook al is het dan maar kort. Ze zal alles doneren wat ze kan en meer doen in de korte tijd dat ze leeft, dan ik ooit zal doen.”

“De hele zwangerschap is nu heel zwaar voor Keri. Ik kan me niet voorstellen hoe ze zich moet voelen, want ook ik kijk enkel toe van op de zijlijn. Ze voelt ons kindje nog schoppen, nog omrollen, nog leven in haar buik. Elk moment van de dag wordt ze eraan herinnerd dat ze een baby draagt, die zal sterven.”

Keri is uitgerekend voor zeven mei.