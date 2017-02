LIVE. Lierse en Antwerp klaar voor beslissende wedstrijd

Straks weten we welke ploeg finalewedstrijden zal spelen tegen Roeselare voor promotie naar eerste klasse. Antwerp neemt het vanmiddag op tegen Lommel United, en Lierse speelt tegen Roeselare. Gaat Roeselare voluit? Kan Antwerp stunten? Volg het hier allemaal live.

TUSSENSTANDEN:

Antwerp – Lommel United: 0-0 (VOLG LIVE)

Lierse-Roeselare: 0-0 (VOLG LIVE)

Bij deze tussenstand speelt Lierse finalewedstrijden tegen Roeselare. Dit zijn de mogelijke scenario’s.

Sfeer gespannen bij supporters

“Als kind trok ik met mijn grootvader naar de Bosuil. Ik ben al meer dan veertig jaar supporter”, zegt Kris Diels, bekend van de hiphopgroep Halve Neuro. “Ik ben opgegroeid in Deurne-Noord en woon niet ver van het stadion. Mijn hart ligt bij Antwerp. De langverwachte promotie zou zeer belangrijk zijn voor de supporters, want het achtervolgt ons al jaren. Al weet ik niet of 1A het beloofde land is... Je speelt beter aan de top in tweede dan onderin in eerste.”

Maar ook de Lierse-supporters snakken naar eerste klasse. Dit seizoen heeft de aanhang van geel-zwart opnieuw iets om trots op te zijn. Maar wat als het toch nog misloopt tegen Roeselare en de Pallieters finaal met lege handen achterblijven? “Dan zullen we heel gefrustreerd zijn”, zucht Marc De Noel, voorzitter van het supportersverbond. “Wij zijn wellicht de enige ploeg ter wereld die vorig weekend officieel kampioen werd van haar reeks, maar niks te vieren had. En dat is heel zuur.”

Wat verwachten jullie van onze match tijdens de slotspeeldag in de @proximus_league? #COYR #ANTLOM — Royal Antwerp FC (@official_rafc) February 26, 2017