Shannen Doherty emotioneel: "Laatste dag chemo. Ik ben uitgeput"

De Amerikaanse actrice Shannen Doherty (45) vecht ondertussen al bijna twee jaar tegen kanker. Ze deelt op haar Instagram regelmatig foto's van de strijd tegen de ziekte en deed dat nu opnieuw nadat ze een hopelijk laatste chemokuur heeft ondergaan. Het werd een emotioneel bericht.

Op Instagram heeft Shannen Doherty, vooral bekend van ‘Beverly Hills 90210’ en ‘Charmed’, een foto gedeeld van haar voorlopig laatste gevecht tegen de ziekte die haar al twee jaar teistert. Ze ligt onder de lakens, haast onherkenbaar met een kaal hoofd en een trieste blik. Haar leven hangt nog even aan een zijden draadje. Toch is de boodschap daaronder positief en geeft ze aan dat ze nog niet gedaan is met vechten.

"De laatste dag chemo. Ik ben uitgeput. Nu dat ik klaar ben met chemo en de bestraling begint het wachten. Wachten op de tests. Wachten om te zien of ik kankervrij ben of niet. Wachten op de reconstructie. Wachten. Wie met kanker geconfronteerd wordt, wordt ook altijd met wachten geconfronteerd. Voor diegene die weten hoe dat voelt, ik wacht samen met jullie. #kankerdoder."