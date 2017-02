Dit is het weer tijdens de Krokusvakantie: buien, onweer en veel wind

Ouders kunnen maar beter voorzien in wat binnenactiviteiten voor hun kroost tijdens de krokusvakantie. Het KMI voorspelt immers veel regen en wind.

Maandag wordt het winderig met regen en buien vanaf het westen. In de namiddag regent het overal. Lokaal kunnen er felle buien tot ontwikkeling komen, met kans op een donderklap. De wind waait vrij krachtig, en aan zee zelfs krachtig, uit het zuiden tot het zuidwesten, ruimend naar het zuidwesten. Rukwinden tot 80 km/uur zijn mogelijk.

Tijdens de nacht van maandag op dinsdag wordt het wisselvalliger. Er komen opklaringen, die afwisselen met wolkenvelden, waarin buien tot ontwikkeling komen, vooral nog in het eerste deel van de nacht. In het begin van de nacht zijn er nog rukwinden van 60 à 70 km/uur mogelijk.

Dinsdag is het erg wisselvallig met regelmatig buien. De buien kunnen vergezeld zijn van onweer en stofhagel. Op de Ardense hoogten hebben de buien soms een winters karakter. Het KMI verwacht rukwinden tot 75 km/uur tijdens de buien.

Woensdagmorgen vallen er nog winterse buien of sneeuwbuien ten zuiden van Samber en Maas. Elders is het droog met opklaringen. In de loop van de voormiddag neemt de bewolking snel toe vanuit het westen, gevolgd door regen. Maxima tussen 3 graden op de Hoge Venen en 10 aan de kust.

Donderdag wordt het wisselvallig met buien en een stevige zuidwestenwind. Het is vrij zacht met temperaturen tussen 6 en 11 graden.

Vrijdag begint nog droog met opklaringen maar later komt er meer bewolking en kan er wat lichte regen of motregen vallen. Maxima tot 11 graden.

Het weekend blijft vrij zacht en wisselvallig met elke dag wel kans op enkele buien.