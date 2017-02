Jonge visser haalt kanjer boven water waarna een nog straffer moment volgt

Het was een kanjer dat Connor naar boven kon hengelen. Een video op Facebook laat zien hoe de jongen alle zeilen moest bijzetten om de grote vis naar boven te hengelen, maar met weinig succes. Een enorme alligator speelde voor spelbreker.

De video werd op de pagina ‘Bass Masters And Fish Experts’ al ruim acht miljoen keer bekeken. Connor kreeg voorafgaand op het straffe moment nog een waarschuwing van een omstander, maar die kwam te laat. De alligator zwom resoluut naar de vis en had geen enkele moeite om de vangst van Connor te stelen. Jammer voor de jonge visser, maar in plaats daarvan is hij wel een ongelofelijke ervaring rijker. Waar en wanneer het voorval exact plaatsvond, is niet duidelijk.