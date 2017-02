Parkbrug wordt dan toch aangepast met helling

Antwerpen - Schepen Koen Kennis geeft dan toch toe dat de fietsersbrug aan het Eilandje niet echt gebruiksvriendelijk is, meldt ATV. De Parkbrug werd afgelopen zomer over de Leien geplaatst, maar kreeg onmiddellijk en nog altijd veel kritiek van de fietsers.

Aan de westkant van de brug is het quasi onmogelijk om zonder ongelukken de brug op te klimmen of af te dalen met de fiets. De stad geeft dat nu toe en wil er een spiraalvormige helling bouwen, zodat fietsers makkelijker de brug op kunnen. De werken starten in april volgend jaar.