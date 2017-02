Een hit bij Ikea: de bolvormige binnentuin

Het innovatielab van Ikea heeft een bolvormige binnentuin ontwikkeld die mensen in dichtbevolkte gebieden toelaat om te tuinieren. Het concept is echter zo gegeerd, dat Ikea een lastig probleem kreeg.

Al in 2016 kwam Space10, het ontwikkelingslab van meubelgigant Ikea, aandraven met de plannen voor de Kweektuin: een constructie in de vorm van een bol, die binnenshuis kan worden geplaatst en waar tot 8 verdiepingen aan planten, groenten en kruiden in kunnen worden geteeld. ‘De verticale vorm van de constructie zal ook mensen in dichtbevolkte gebieden aanmoedigen om zelf hun voedsel te kweken’, klonk het.

Een van de eerste ontwerpen die de volle acht verdiepingen telde en nog niet bijzonder compact was. Foto: rr

‘Wie onvoldoende plaats heeft voor zo’n grote constructie, kan samenwerken met buurtbewoners om een gedeeld exemplaar op een binnenplein of in een gezamenlijke hal te plaatsen. We plannen ook kleinere varianten op deze kolos van 8 verdiepingen. Op die manier kan er lokaal en duurzaam worden omgesprongen met wat de natuur voor ons in petto heeft’, klonk het bij de lancering van het nieuwe bouwpakket.

Te populair

Het concept werd in geen tijd een groot succes in de landen waar Ikea de bouwpakketten aanbood of tentoonstelde. Onder meer in Helsinki, Taipei, Rio de Janeiro en San Francisco werden de binnentuinen verkocht als zoete broodjes.

Foto: Niklas ADRIAN Vindelev

Maar de werkwijze waarbij bouwpakketten over de hele wereld worden geëxporteerd om lokaal voedsel te kweken en een duurzaam concept uit te rollen, deed vragen rijzen bij het innovatielab zelf. ‘Opdat het concept van duurzaamheid en lokale kweek steek blijft houden, hebben we de plannen en de handleiding gratis online geplaatst’, klinkt het bij Space10. ‘We hopen zo dat mensen gemotiveerd zijn en blijven om hun eigen Kweektuin te bouwen.’

De handige Harry’s onder ons kunnen alle nodige documenten hierterugvinden voor grote en miniatuurversies.

Foto: niklas adrian vindelev