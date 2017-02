Lierse naar finale... of toch Antwerp: dit zijn de scenario’s

Vanmiddag weten we welke club in 1B finalewedstrijden mag spelen tegen Roeselare voor promotie naar eerste klasse. Wordt het Antwerp of Lierse? U kan beide matchen live volgen op gva.be vanaf 16u. Na de wedstrijd peilen we naar de reacties in beide kampen. Dat het een spannende namiddag wordt staat nu al vast, want beide ploegen maken nog kans.