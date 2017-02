Eén dode en meerdere zwaargewonden na zware crash op E40

Bij een zwaar ongeval op de E40 in Loppem is afgelopen nacht één dode gevallen. Drie anderen raakten zwaargewond.

Het ongeval gebeurde rond 2.30 uur op de E40 in de richting van Oostende, net voorbij de oprit in Loppem. Een bestelwagen reed in op een personenwagen die dwars op de rijbaan stond na een eerder ongeval. Wellicht had de bestuurder van de bestelwagen dat niet opgemerkt, waardoor hij aan hoge snelheid in botsing kwam met het voertuig.

Doordat de hulpdiensten al van dat eerste ongeval melding hadden gekregen, waren ze snel ter plaatse. Een vrouwelijke passagier van de personenwagen stierf op de plaats van het ongeval. Een andere persoon werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Die persoon is in kritieke toestand. Ook 2 andere personen raakten nog gewond bij het ongeval.

De brandweer moest ter plaatse komen om de mensen uit de voertuigen de krijgen.

Door de zware klap lagen er meerdere brokstukken op de snelweg.

Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge, stelde een verkeersdeskundige aan om de omstandigheden van het ongeval nader te onderzoeken.