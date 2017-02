Unieke aflevering van ‘Reizen Waes’ toont beelden die u nog nooit eerder zag

Duizenden kilometers was Tom Waes onderweg voor zijn Reizen Waes. Gevolg: heel veel beeldmateriaal dat niet in de reeks is beland. Dus wil hij die beelden tonen in een extra aflevering.

Op zondag 5 maart kunt u Waes twee uur lang aan het werk zien in Reizen Waes slow. Met beelden vanuit de auto, de boot of het vliegtuig. Van de verlaten stranden van Sierra Leone, over de besneeuwde bergen in Georgië, tot de gevaarlijke straten van Caracas in Venezuela. Met af en toe ook een beeld van Waes, die ook gewoon onderweg is.

Tom Waes en zijn ploeg hadden dit seizoen voor het eerst een dronecamera mee. Daarmee konden ze langs speciale en afgelegen plekken vliegen en allerlei luchtbeelden maken. Op de achtergrond hoor je muziek die bij de bestemmingen past. Ideaal om op zondagmiddag vanuit de luie zetel weg te dromen over verre landen, terwijl het buiten regent en de wind waait.

‘Reizen Waes slow’, zondag 5 maart om 11 uur op Eén.