Dominic Thiem is eerste finalist op ATP Rio de Janeiro

Dominic Thiem (ATP 8) is de eerste finalist op het ATP-tennistoernooi van het Braziliaanse Rio de Janeiro (gravel/1.461.560 dollar). De als tweede geplaatste Oostenrijker was in zijn halve finale op het Rio Open te sterk voor het Spaanse vijfde reekshoofd Albert Ramos-Vinolas (ATP 25), de setstanden waren 6-1 en 6-4.

In de finale in Rio de Janeiro stuit Thiem zondag op de winnaar van de tweede halve eindstrijd van later op de dag. Die gaat tussen de verrassende 18-jarige Noor Casper Ruud (ATP 208), die een wildcard had gekregen voor het toernooi, en de Spanjaard Pablo Carreno Busta (ATP 24).

De 23-jarige Thiem mikt zondag op zijn achtste titel op het ATP-circuit.