Oostende zo goed als zeker van Play-off 1, Westerlo wacht bang af

KV Oostende is zo goed als zeker van deelname aan Play-off 1. Op bezoek bij Westerlo leek het een moeizame partij te worden, maar in het laatste kwartier zakte de thuisploeg in. Oostende won met 0-4 en staat met anderhalf been in Play-off 1. Westerlo wacht bang af wat Moeskroen zondag doet.

Het was de thuisploeg dat het beste aan de wedstrijd begon. Westerlo toonde veel initiatief in het openingskwartier en dreigde enkele keren in de omschakeling. Pogingen van Ganvoula en De Ceulaer gingen echter naast. Oostende herpakte zich stilaan en kwam beter in de wedstrijd. El Ghanassy en Berrier zetten Van Langendonck aan het werk, maar de goalie had goede reddingen in huis op hun doelpogingen.

De Westerlo-doelman had wel geluk toen hij geen kaart kreeg nadat hij de bal buiten zijn zestien met de hand raakte. Hij wilde bal ontzetten, maar gleed uit en beroerde het leer even met de hand. De ref zag het niet en Van Langendonck kon zijn foutje rechtzetten. Grote kansen waren er verder niet meer voor de rust.

Oostende verhoogt druk na rust

Na de pauze was daar snel het openingsdoelpunt. Christensen legde Musonda neer in de zestien, de bal ging op de stip. Dimata zette zich achter de bal en faalde niet: 0-1. De goal brak de wedstrijd wat open en amper enkele minuten later stond het bijna 0-2. Van Langendonck kon de poging van Marusic echter in twee tijden onschadelijk maken. Iets voorbij het uur was daar bijna opnieuw Dimata, maar de jonge spits kon net niet bij de voorzet van Musona. Westerlo haalde opgelucht adem en maakte bijna de gelijkmaker, maar Dutoit kon De Ceulaer het scoren beletten. De spits ontsnapte nog aan rood nadat hij lelijk doorging op Capon.

Foto: BELGA

Het vuur doofde dan snel uit bij Westerlo. Canesin miste zijn voorzet compleet, maar zowel Annys als Heylen lieten de bal passeren. Musona profiteerde optimaal van de dubbele blunder, de 0-2 was een feit. Bij de thuisploeg gingen de kopjes omlaag, Jonckheere zorgde rap voor de beslissing. Met een mooie streep vanop de rand van de zestien zette hij de 0-3 op het bord. Marusic maakte er in de blessuretijd nog 0-4 van op de tegenaanval. Hij werd diep gestuurd door Jonckheere en maakte het simpel af.

Oostende doet een goede zaak met het oog op Play-off 1. Genk en Gent volgen respectievelijk op acht en negen punten, zij hebben nog drie wedstrijden te spelen. Westerlo houdt nog steeds een bonus van vier punten op Moeskroen, dat zondag speelt tegen Gent.

De verslagenheid bij Westerlo was groot. Foto: Photo News