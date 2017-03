Geelse ouderen krijgen enquêteurs over de vloer

Geel - Geel wordt grijzer. Ongeveer een vierde van de inwoners is 60 jaar of ouder en hun aantal neemt jaarlijks toe. De stad wil luisteren naar wat er leeft onder de Geelse 60-plussers en haar beleid afstemmen op deze ruime bevolkingsgroep. Daarom vindt voor de tweede keer een grootschalig ‘seniorenbehoeftenonderzoek’ plaats. Zo’n 600 senioren krijgen de komende maanden een enquêteur over de vloer.

vrijwilligers komen langs

Vijfenvijftig vrijwilligers werden klaargestoomd en vertrekken nu op pad bij honderden Geelse senioren. Deze ouderen werden toevallig uitgekozen op basis van een steekproef. Wat als een vrijwilliger jou een bezoekje brengt? Je ontvangt een vragenlijst die je zelf rustig thuis mag invullen. De vrijwilliger komt de ingevulde vragenlijst achteraf weer ophalen. Als je liever wat meer ondersteuning krijgt, overloopt de vrijwilliger alle vragen en vult hij ze samen met jou in.

verwerking van de gegevens

Achteraf voeren andere vrijwilligers de antwoorden in op pc. Uiteraard worden alle antwoorden anoniem verwerkt. Onderzoekers verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel starten dit najaar met de analyse van de gegevens. In de loop van 2018 zullen de resultaten van de enquête voorgesteld worden aan het brede publiek.

nieuw onderzoek nodig

Het vorige onderzoek in 2005 leidde tot heel wat positieve realisaties. De resultaten droegen bijvoorbeeld bij tot de oprichting van het dienstencentrum Luysterbos. Er werd ook een seniorenconsulent aangeworven als aanspreekpunt en motor voor nieuwe projecten voor en door senioren.

Sinds 2005 is er heel wat veranderd en verbeterd voor ouderen. Maar ook de 60-plusser van nu is niet meer dezelfde als die van tien jaar geleden. Senioren blijven langer actief zowel in het beroepsleven als in hun vrije tijd. Ze zijn mondiger geworden en digitale media maken steeds meer deel uit van hun leven. Welke noden en behoeften leven er bij de Geelse senioren van nu? Hoe kan de stad haar beleidskeuzes afstemmen op deze diverse doelgroep en zorgen dat niemand uit de boot valt? Tijd dus voor een nieuw seniorenbehoeftenonderzoek.

graag meehelpen?

Ben je 50+ en heb je interesse om enquêtes af te nemen of gegevens in te voeren? De stad kan nog steeds helpende handen gebruiken. Neem contact op met May Luyckx, deskundige senioren via may.luyckx@geel.be of 014 56 71 31.