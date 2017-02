Svitolina steekt toernooizege in Dubai op zak

Elina Svitolina (WTA 13) heeft zaterdag het WTA-toernooi in Dubai (hard/2.666.000 dollar) gewonnen. In de finale was ze sterker dan de Deense Caroline Wozniacki (WTA 15).

Het Oekraïense zevende reekshoofd was in de finale in twee sets te sterk voor de als tiende geplaatste Wozniacki. Na 1 uur en 29 minuten gaf het scorebord 6-4 en 6-2 aan.

Voor de 22-jarige Svitolina, die in de halve finales het Duitse topreekshoofd Angelique Kerber (WTA 2) uitschakelde, is het haar zesde WTA-toernooizege. Eerder dit jaar pakte ze al de eindzege in Taiwan. De 26-jarige Wozniacki heeft 25 WTA-titels op haar palmares. In 2011 won de Deense het toernooi in Dubai. Vorige week verloor de voormalige nummer één van de wereld in het Qatarese Doha de eindstrijd van de Tsjechische Karolina Pliskova.