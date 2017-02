Lichaam van vermiste Johanna (70) gevonden in Amerikadok

In het Amerikadok in de Antwerpse haven is zaterdagmiddag een lichaam aangetroffen. Het parket bevestigt aan onze redactie dat het gaat om Johanna Withagen, de zeventigjarige vrouw die sinds begin deze week vermist was.

De vrouw verdween afgelopen dinsdag nadat ze een bezoek had gebracht aan de Noorse Zeemanskerk in de Indiestraat in Antwerpen. Haar auto werd teruggevonden in de Merantistraat, net naast het Amerikadok.

Hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. “De omstandigheden waarin de persoon in het water terechtkwam worden nog onderzocht”, klinkt het bij het parket.