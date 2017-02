Blunderende Swansea-doelman zet Chelsea op weg, Benteke pakt belangrijke zege

Chelsea kent duidelijk niet zijn beste periode. Na het gelijkspel tegen Burnley had het tegen Swansea City hulp nodig om puntenverlies te vermijden. The Blues leken op een gelijkspel af te stevenen, maar een blunder van Fabianski op een schot van Pedro bracht redding. The Blues wonnen uiteindelijk nog met 3-1. Romelu Lukaku was trefzeker in de 2-0 zege tegen Sunderland, Crystal Palace pakte belangrijke drie punten.

Chelsea 3-1 Swansea

De partij begon uitstekend voor de leider in de Premier League, met Thibaut Courtois en Eden Hazard in de basis. Pedro vond landgenoot Fabregas, die afwerkte. Chelsea meteen op 1-0, Swansea op achtervolgen aangewezen. Chelsea kende niet zijn beste wedstrijd, geïllustreerd door een paar slechte passes van Hazard. Vlak voor rust kreeg de thuisploeg ook een opdoffer te verwerken. Llorente, in januari nog in beeld bij Chelsea, hing de bordjes gelijk.

Na de pauze moesten de troepen van Antonio Conte op zoek naar een doelpunt, maar dat duurde lang. Pas achttien minuten voor tijd vond Pedro de opening, al kreeg hij hulp. Het schot was ongevaarlijk en Fabianski leek goed plat te gaan, maar de goalie miste simpel de bal. Chelsea haalde opgelucht adem, Swansea kreeg een klop van de hamer. Tien minuten later ontbond Hazard dan eindelijk eens zijn duivels. Hij zette zijn mannetje in de wind en bood Diego Costa de 3-1 aan. Chelsea blijft zo ruim aan de leiding in de Premier League, Swansea kijkt bang naar onder.

Everton 2-0 Sunderland

Met Romelu Lukaku en Adnan Januzaj startten twee landgenoten aan de partij. Jason Denayer ontbrak bij de bezoekers en Kevin Mirallas begon op de bank bij The Toffees. De partij ging lang gelijk op, maar op slag van rust kon Everton toch de voorsprong forceren. Coleman vond Gueye, die de score opende.

Foto: REUTERS

Op het uur kwam Mirallas Lookman vervangen en hij bracht samen met Enner Valencia wat meer schwung in de partij. Dat resulteerde tien minuten voor tijd in de 2-0 van Lukaku. Een Belgisch doelpunt, want het was Mirallas die voor de assist zorgde. Gescoord werd er nadien niet meer, Sunderland doet een slechte zaak onderaan het klassement.

The Eagles hebben een uitstekende zaak gedaan met een 1-0 zege tegen Middlesbrough. Een doelpunt van Patrick van Aanholt volstond voor drie gouden punten. Palace, met Christian Benteke 90 minuten in de basis, springt voorlopig naar de 17e plaats, één punt boven Leicester en Hull.