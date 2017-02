Naciri blijft coach bij Leuven Bears, Mayes nieuwe assistent

Brussel - Ferried Naciri doet de rest van het seizoen uit als hoofdcoach bij Leuven Bears. Dat heeft de nummer negen uit de Euromillions Basket League zaterdag bevestigd. Naciri had half januari tijdelijk de fakkel overgenomen als hoofdcoach, hij verving toen de begin januari ontslagen Stefan Sappenberghs en deed het uitstekend.

“In de gegeven omstandigheden heeft Ferried dit prima gedaan, geen evidente gezien zijn jonge leeftijd en zijn beperkte ervaring op het hoogste niveau”, aldus Leuven. “Hij is onmiddellijk gestart met twee thuisoverwinningen op rij, onze eerste zege op verplaatsing is een feit, maar er zijn nog zestien wedstrijden dit seizoen”.

Naciri krijgt nu dus het vertrouwen van de directie en krijgt er met Chris Mayes een assistent bij. “De Raad van Bestuur van Leuven Bears is bijzonder erkentelijk voor wat Ferried al gedaan heeft in zijn rol als tijdelijke head coach en wil hem graag extra ondersteuning geven door de aanstelling van een assist coach. Chris Mayes zal die rol invullen voor de rest van dit seizoen. Chris is bekend met het Belgische basket als assist coach onder Thibaut Petit bij respectievelijk Pepinster en Luik. Daarbuiten heeft hij bijzonder veel affiniteit voor jeugdwerking. Hij begeleidde het Armeens U20 nationale team tijdens de Europese kampioenschappen in Griekenland vorig jaar en begeleidt U18 toernooien in Tenerife, het Euroleague next generation toernooi in Kaunas en jeugdtornooien in New York”, klinkt het.

Voor de volgende seizoenen gaat de club wel op zoek naar een nieuwe hoofdcoach.