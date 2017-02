Wouter Vandenhaute verklaart waarom hij ‘wieleroorlog om één dag’ ontketende

Al 41 jaar wordt de woensdag voor de Ronde van Vlaanderen ingenomen door de Driedaagse De Panne-Koksijde. Volgend jaar zal ook Dwars door Vlaanderen die dag gereden worden, wat tot heel wat onvrede leidde. Maar eigenaar Wouter Vandenhaute wil niet wijken. “Als we verhuizen, krijgen we een fantastisch deelnemersveld. En dan zal er gekoerst worden op leven en dood.”

Een ingrijpende kalenderwijziging: omdat twee Vlaamse topwedstrijden op één dag uitgesloten is, zou de Driedaagse naar een andere datum moeten uitwijken. “We zitten al 41 jaar op die datum”, vertelde Driedaagse-organisator organisator Bruno ­Dequeecker. “Dat is pure traditie. Ik zie niet in hoe een andere organisator uit hetzelfde land, dezelfde streek en met eenzelfde type koers plots onze datum kan claimen. Als het nodig is, sluiten we niet uit dat we naar de rechter stappen.”

Wouter Vandenhaute: “De toppers laten de Driedaagse jaar na jaar los”

In de studio van Sporza gaf Wouter Vandenhaute, met Flanders Classics eigenaar van Dwars door Vlaanderen, toelichting bij zijn keuze om zijn koers te verschuiven. “Dwars door Vlaanderen verhuist volgend jaar naar de woensdag voor de Ronde. Dat staat 100% vast. Wat er met de Driedaagse gebeurt, zullen we nog wel zien.

Volgens Vandenhaute past de Driedaagse meer in het Vlaamse wielerlandschap. “In Vlaanderen hebben we een fantastisch voorjaar. Laat ons inzetten op die eendagskoersen, want dat is waar we sterk in zijn. De Driedaagse past niet binnen dat concept. Er wordt niet meer gekoerst in die wedstrijd, alleen maar getraind. De toppers laten de wedstrijd jaar na jaar los, want ze willen in die periode niet trainen maar koersen. Dwars door Vlaanderen zit nu nog geprangd op de kalender, maar als we naar de week van de Ronde verhuizen en met het WorldTour-statuut, dan zullen we een fantastisch deelnemersveld krijgen. En dan zal er gekoerst worden op leven en dood.”