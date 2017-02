“Een eigen bib is geen geldverspilling”

Niel - Op de gemeenteraad van Niel werd de intentieverklaring tot oprichting van een Intergemeentelijke Vereniging voor Bibliotheek, Cultuur en Academie Hemiksem-Schelle-Niel (IVEBICA) unaniem goedgekeurd. Deze intergemeentelijke samenwerking omvat zowel de bibliotheekwerking, het deeltijds kunstonderwijs (Academie voor Muziek en Woord), als de ondersteuning van het lokaal cultuurbeleid.

Schepen van Cultuur Eddy Soetewey (N-VA) benadrukte nogmaals dat in de intentieverklaring uitdrukkelijk staat vermeld dat Niel een eigen bibliotheek blijft hebben. “Zo’n eigen bib in Niel is geen geldverspilling”. reageert Eddy Soetewey.” Mensen die moeilijk te been zijn en kinderen, wiens ouders minder in cultuur geïnteresseerd zijn, zullen het bijzonder moeilijk krijgen om de Abdij van Hemiksem, waar de gezamelijke bib vermoedelijk zal komen, te bereiken. Vandaar dat ik er op stond dat er in Niel een bibliotheek voorhanden blijft.”