Volledig Nederlands podium na spektakelstuk bij Omloop voor dames

Na een spannende wedstrijd heeft Lucinda Brand (Sunweb) de Omloop het Nieuwsblad op haar naam geschreven. Ze liet haar medevluchters achter op vijf kilometer van de meet en reed solo naar de overwinning. De wedstrijd was een waar spektakelstuk waarin de leiders constant wisselden.

Lucinda Brand met haar beker. Foto: BELGA

De anderen sprintten enkele seconden later voor de ereplaatsen en Blaak en Van Vleuten zorgden voor een volledig Nederlands podium. Een mooie ereplaats voor Van Vleuten, die in Rio nog een horrorcrash maakte en een scheurtje in haar wervelkolom opliep. Jolien D’Hoore won de sprint van de tweede achtervolgingsgroep en eindigde zo als beste Belgische.

Het volledig Nederlandse podium met Brand, Blaak en Van Vleugen. Foto: BELGA

Et pendant ce temps-là, ça sabre le champagne sur le podium féminin ! #OHN l #OHNwomenpic.twitter.com/M1bK4t4bP5 — La GazetteDes Sports (@GazetteDesSport) 25 februari 2017

Eenzame renster

Om 11 uur vertrokken de rensters in Drongen en een halfuur later was er het officiële startschot. De wielrensters hadden een rit van 121 kilometer voor de boeg over zes kasseistroken en 9 beklimmingen om uiteindelijk opnieuw in Gent te finishen.

Sommigen moesten wat aanpassen aan de koude temperaturen. Lotte Kopecky van Lotto Soudal Ladies: “Een tijd geleden trainde ik nog in temperaturen van 25 graden meer, maar het weer valt al bij al mee. Het kon kouder.” De wind zorgde toch van bij de start voor barre omstandigheden.

Het koude weer inspireerde Demmy Druyts tot een aanval. De Belgische renster voor Topsport Vlaanderen-Etixx-Guill D’or had na twintig kilometer al een voorsprong van tweeënhalve minuut op het peloton. De Belgische beukte tegen de wind in en reed op een bepaald moment zelfs 3 minuut 30 weg van de anderen.

Demmy Druyts op de Nokerberg. Foto: Nokereberg.

Versnelling in het peloton

Dat was het signaal voor de grote ploegen om te beginnen ronddraaien in het peloton en koers te maken. De versnelling zorgde ervoor dat de voorsprong van Druyts begon te slinken. De Kluisberg was er te veel aan voor de jonge Belgische er volgde een algemene hergroepering. Er tekende zich een kopgroep van 35 wielrensters af.

De Paterberg zorgde voor twee nieuwe leidsters. De Nederlandse Ellen van Dijk en de Italiaanse Longo Borghini vonden elkaar en draaiden goed rond. Daarachter zat onze landgenote Kopecky samen met Majerus, Checchini & Elvin op 10 seconden. De tijdritspecialisten bouwden hun voorsprong gestaag uit tot 1 minuut 15 seconden op de vijf achtervolgers Kopecky, Blaak, Van Vleuten, Spratt en Brand.

Spannende finale

In de achtergrond moest onze landgenote Kopecky lossen nadat ze op het op de Lange Munte moeilijk kreeg. Ook Spratt en Van Vleuten konden niet meer volgen. Van Dijk en Borghini kregen het gezelschap van Blaak en Brand. Het leek alsof deze vier het onderling zouden gaan uitmaken wie de Omloop Het Nieuwsblad op haar naam schreef, maar Van Vleuten en haar ploeggenote Spratt toonden hun tanden en op 10 kilometer van het einde sloten ze opnieuw aan.

De zes rensters maakten er een waar spektakelstuk van. Brand, Van Vleuten en de anderen probeerden elk om beurt elkaar achter te laten. De ene na de andere aanval volgde en Spratt was het slachtoffer. Op vijf kilometer van het einde reed Brand weg van de andere rensters en solo reed ze naar de overwinning. Een fantastische krachtstoot van Brand die zo nog vijf kilometer op kop reed alvorens de Omloop te winnen.