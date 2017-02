Bemelmans en De Loore verliezen finale dubbelspel op Challenger

Ruben Bemelmans en Joris De Loore zijn er niet in geslaagd het dubbelspel te winnen op het Challengertoernooi in het Japanse Kyoto (hard/50.00 dollar).

De Belgen verloren zaterdag in de finale van de Thaise tweelingbroers Sanchai en Sonchat Ratiwatana. Die vormden het eerste reekshoofd en trokken met 4-6, 6-4 en 10/7 aan het langste eind.

Na 1 uur en 9 minuten was de wedstrijd afgelopen.

In het enkeltoernooi sneuvelde Ruben Bemelmans (ATP 152) in de tweede ronde tegen thuisspeler Yosuke Watanuki (ATP 587). De 18-jarige Japanner had in de eerste ronde ook Joris De Loore (ATP 200) uit het toernooi gewipt.