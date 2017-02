Protest in plaats van Oscar-party: filmsterren roepen op tot openheid naar wereld

Filmsterren als Jodie Foster (54) en Michael J. Fox (55) hebben het op een protestbijeenkomst in Beverly Hills opgenomen voor de persvrijheid en voor de rechten van immigranten en minderheden. Het agentschap UTA (United Talent Agency) had gevraagd deel te nemen aan de actie “United Voices”, waarop vrijdag (plaatselijke tijd) meer dan 1.500 mensen aanwezig waren.

De immigratiestop van de Amerikaanse president Donald Trump voor bepaalde landen was voor het agentschap aanleiding om zijn traditionele Oscar-feest te annuleren en het feestbudget aan vluchtelingen- en burgerrrechtenorganisaties te schenken.

De bijeenkomst was niet de enige protestactie: de Duitse Oscar-genomineerde Maren Ade (“Toni Erdmann”) gaf samen met de andere regisseurs die genomineerd zijn voor de Oscar voor de beste buitenlandse film, een verklaring uit voor openheid in de wereld. De cineasten veroordelen in de verklaring “het klimaat van fanatisme en nationalisme dat we vandaag in de Verenigde Staten en veel andere landen zien, bij delen van de bevolking en, het meest betreurenswaardig, bij leidende politici”.

Tot de ondertekenaars behoort de Iraanse regisseur Asghar Farhadi (“The Salesman”), die ook bij UTA aangesloten is. Uit protest tegen het decreet van Trump heeft hij zijn deelname aan de Oscar-uitreiking afgezegd. Vrijdag zond hij via video vanuit Teheran een boodschap naar de bijeenkomst in Beverly Hills. Farhadi zei verheugd te zijn over de steun en solidariteit van de filmgemeenschap.