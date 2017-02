Twee chauffeurs redden baby uit auto die meermaals over de kop ging

themabeeld A54 in Jumet Foto: google street view

Een koppel met een baby heeft zaterdagochtend kunnen rekenen op twee beschermengelen na een ongeval op de A54 in Jumet, in Wallonië. De mannen zijn erin geslaagd om de baby uit het verhakkelde voertuig te krijgen.

Het ongeval deed zich voor rond 9.30 uur. Het koppel reed van Charleroi naar Brussel, maar de bestuurder van het voertuig raakte om een nog onbekende reden de controle over het stuur kwijt. De wagen raakte de middenberm, waarna de auto wegslingerde en meermaals over de kop ging om uiteindelijk op z’n dak terecht te komen.

De chauffeur van een vrachtwagen zag het allemaal gebeuren en zette zich aan de kant. Hij plaatste zijn truck tegenover de wagen van het gezin, om de inzittenden van de auto te beschermen.

Ook de bestuurder van een pick-up die uit de tegenovergestelde richting reed, zette zijn voertuig aan de kant om het koppel en hun baby te gaan helpen. De moeder van het gezin was intussen uit de wagen geraakt, maar de baby zat nog steeds vast. De bestuurder van de pick-up kreeg uiteindelijk de Maxi-Cosi van de baby uit de wagen. In afwachting van de komst van de hulpdiensten werd die in de vrachtwagen geplaatst.

Nadat de hulpdiensten waren toegekomen, werden moeder en kind overgebracht naar het ziekenhuis.