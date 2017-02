Somers na racisme in Mechels korps: “Totaal onaanvaardbaar geval van rauw racisme”

Mechelen - De Mechelse burgemeester Bart Somers is verontwaardigd na de verspreiding van een racistische foto van commissaris Beels door een collega van het korps Mechelen-Willebroek.

In een whatsapp-groep van het politiepersoneel, werd een foto van Beels geplaatst met de tekst: “Jou kleur staat mij niet aan”. De maker van de foto bleek een inspecteur te zijn van het korps Mechelen-Willebroek zelf. Hij is verhoord en intussen geschorst.

In het Radio1-programma “Bonus” reageerde Somers zaterdagochtend op racistische foto. “Dit is een geval van rauw racisme. Wij voeren in Mechelen een nul-tolerantiebeleid tegen racisme en discriminatie”.

“De korpschef heeft meteen zijn verantwoordelijkheid genomen en op minder dan 15 uur had men de dader die onmiddellijk is geschorst”, zegt Somers. “Daar zal nu een zwaar gerechtelijk staartje aan komen, zo iemand hoort niet thuis in de politie, en zeker niet in de Mechelse politie.”

Vrijdag sprak de korpschef al harde taal: “Dit is een blamage voor ons korps en haar medewerkers, evenals van de waarden die wij uitdragen”.