EHBO-cursussen populair: deze tien tips kunnen het leven van je kind redden

Steeds meer ouders leren hoe ze in nood het leven van hun baby of kind moeten redden. De EHBO-cursussen die eerder vooral onthaalouders en kinderverzorgers opleidden, trekken nu hoe langer hoe meer bezorgde moeders en vaders. Woensdag nog raakte bekend dat een kinderverzorgster in een crèche in het Vlaams-Brabantse Wolvertem het leven van een vijf maanden oude baby had gered dankzij haar EHBO attest. Wij geven tien tips mee die tijdens zo’n cursus gegeven worden.

Tip 1: Hoe pas je een hartmassage toe bij een baby

Plaats twee vingers op het midden van de borstkas. Geef 15/30 hartmassages. Duw niet te hard, (ongeveer 1/3 van de diepte van de borstkas) en met een frequentie van 100 tot 120 keer per minuut. Laat relaxatie van de borstkas toe tussen de borstcompressies. Laat je vingers ter plaatse en tel luidop.

Bekijk hier de folder basisreanimatie bij kinderen van Kind en Gezin

Tip 2: Hoe beadem je een baby op de juiste manier

Geef vijf beademingen. Kantel het hoofd naar achter en duw de kin omhoog voor een vrije luchtweg. Knijp de neus toe. Blaas lucht via de mond. Zorg dat er geen lucht ontsnapt (blaas lekdicht). Blaas voldoende lucht tot de borstkas omhoog komt. Controleer opnieuw de ademhaling.

Tip 3: Hoe reageer je best bij verstikking

Probeer bij verstikking niet om het voorwerp met je vingers uit de keel van je kind te halen. De kans bestaat immers dat je het er zo verder in duwt. Geef 5 rugslagen tussen de schouderbladen of geef 5 stoten in het midden van de borst met 2 vingers.

Bij kinderen ouder dan een jaar pas je de Heimlich-greep toe:

Tip 4: Wat doe je bij een val

Stel dat je kind van grote hoogte valt, til het dan niet meteen op. Dat is in het belang van eventuele verwondingen aan nek of rug. Kijk eerst hoe je kind reageert.

Tip 5: Wat doe je bij vergiftiging

Wanneer je kind iets giftig heeft gedronken of ingeslikt, laat het dan zeker geen melk of water drinken. De aanpak per product verschilt, dus bel zo snel mogelijk het antigifcentrum (tel 070 24 52 45) of de hulpdiensten (tel 112) en volg hun aanwijzingen.

Tip 6: Hoe verzorg je een brandwonden

Koel een brandwonde altijd eerst 20 minuten met koud (of lauw) water. Dat voorkomt verdere verbranding. Let op voor onderkoeling, lauw water is even doeltreffend als koud water. Doe indien nodig nadien een beroep op medische hulp.

Tip 7: Wat doe je bij een tekenbeet

Gebruik geen alcohol, ontsmettingsmiddel of andere producten om een teek te verdoven. Dit stimuleert het vrijkomen van het gif, dat kans geeft op de ziekte van Lyme. Gebruik een tekentang om de teek te verwijderen en desinfecteer de wonde nadien.

Tip 8: Wat doe je bij een hersenschudding

Raadpleeg een arts. Observeer het kind ongeveer een kwartier en ga na of de toestand verbetert. Hou het kind in de gaten zelfs als het zich beter voelt. Laat kind de eerste 24 uur niet alleen en laat het rusten. Ga onmiddellijk naar het ziekenhuis als het kind het bewustzijn verliest of als de toestand verslechtert

Tip 9: Wat doe je bij stuipen

Zorg voor veiligheid en controleer hoe lang de aanval duurt. Controleer bewustzijn en ademhaling als de aanval voorbij is. Bepaal de lichaamstemperatuur. Als de baby koorts heeft, koel het dan af door kledij uit te doen, lauw water, koude kompressen of koortswerende medicatie. Verwittig het noodnummer 112.

Tip 10: Adem inhouden

Tijdens drift of huilbuien kan het kind de adem inhouden. Een blauwe verkleuring van de huid is mogelijk. Geef het kind een prikkel door een koud washandje of door te blazen in het gezichtje. Controleer bij bewusteloosheid de ademhaling, meestal komt het kind vanzelf terug bij. Indien het langer dan 2 minuten bewusteloos is verwittig 112 en start met reanimatie en mond-op-mondbeademing. Geef indien nodig een hartmassage.

Dit zijn de meest voorkomende ongevallen bij kinderen:

1. Valongevallen: kinderen vallen van de trap, van een stoel, uit de zetel, van een speeltuig, uit bed, van de fiets, door een oneffenheid in de vloer of tegen een meubel

2. Snijden of stoten

3. Hand of voet raakt klem

4. Brandwonden: kinderen verbranden zich meestal aan een heet voorwerp of door aanraking met hete vloeistof of stoom

5. Vergiftiging

De vijf meest voorkomende doodsoorzaken bij kinderen zijn:

1. Ongeval in het verkeer, als passagier in de auto

2. Verstikking

3. Verdrinking

4. Verbranding

5. Vallen