Williams F1 team presenteert 'bijzondere' FW40

Een week geleden gaf het Williams F1 team de eerste beelden vrij van haar nieuwe wagen, vandaag volgde de officiële presentatie van de FW40.

De FW40 staat in het teken van 40 jaar Williams. In haar nummering van de wagens heeft het Williams F1 team daarvoor zelfs speciaal een nummer overgeslagen, geen Williams FW39 dus maar wel de FW40.

Vorige week vrijdag gaf Williams als eerste F1-team beelden vrij van haar nieuwe wagen. De officiële presentatie volgde echter vandaag, waardoor we een beter beeld krijgen van de nieuwe wagen. Net als bij veel andere teams beschikt de FW40 over een zogenaamde 'haaienvin'.

De 18-jarige Lance Stroll vormt samen met Felipe Massa het rijdersduo bij Williams. Die laatste was eind vorig seizoen nochtans met pensioen gegaan. Door het onvoorziene vertrek van Valtteri Bottas naar Mercedes moest Williams echter op zoek naar een ervaren rijder om naast Stroll in de wagen te plaatsen.

Massa stelde op vraag van Williams zijn pensioen uit en we zullen de Braziliaan dus ook dit jaar nog over de F1-circuits zien scheuren. Stroll is dan weer de eerste Canadees in de Formule 1 sinds voormalig wereldkampioen Jacques Villeneuve in 2006 afscheid nam van de sport.

