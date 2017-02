Sneeuwklokjeswandeling bekroont werkweekend Natuurpunt

Boechout / Lint - Met een Beheervoormiddag in de Vremdese Molenbeekvallei op zaterdag 25 februari en een Sneeuwklokjeswandeling in het Babbelkroonbos in Lint op zondag 26 februari, biedt Natuurpunt Land van Reyen de natuurliefhebber dit weekend twee interessante activiteiten aan.

In Vremde blazen alle sympathisanten verzamelen om 10u aan de kijkhut aan het einde van de Abdijweg. "We gaan aan dringend boszoombeheer doen, waarbij we het oprukkende bos gedeeltelijk terugdringen om een geleidelijke bosovergang te bekomen", vertelt Fred Vanhaverbeke. Einde van de werken is voorzien rond 13u. "Afsluiten doen we met een drankje."

In het Babbelkroonbos in Lint is het momenteel genieten van grote sneeuwklokjestapijten. "Als de zon van de partij is, komen ook de eerste aardhommels boven om te slurpen aan wat de sneeuwklokjes hen te bieden heeft", vertelt gids Johan Asselberghs. "Ideaal om mooie foto's te maken." Wie met de auto komt wordt verwacht om 14u aan de begraafplaats van Lint in de Bouwenstraat. Fietsers kunnen rijden tot het bos zelf aan Hoog-Lachenen. Laarzen en verrekijkers worden aangeraden. Het einde is voorzien rond 17u.

info: Natuurpunt Land van Reyen - 03 455 86 84