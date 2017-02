Maryna Zanevska treft Japanse Hibino, Elise Mertens wacht af op WTA Kuala Lumpur

Met Elise Mertens (WTA 80) en Maryna Zanevska (WTA 120) nemen volgende week twee Belgen deel aan het WTA-toernooi in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur (hard/250.000 dollar).

De 21-jarige Mertens is het zevende reekshoofd. Haar eerste tegenstander wordt een qualifier of een lucky loser.

De 23-jarige Zanevska neemt het op tegen de Japanse Nao Hibino (WTA 97). Het wordt hun eerste onderlinge duel.

Een kwartfinale tussen de twee Belgische tennissters is mogelijk. Zanevska moet dan wel in de tweede ronde (in theorie) voorbij het Oekraïense topreekshoofd Elina Svitolina (WTA 13), de titelverdedigster.