Thomas Pieters haalt cut niet in Palm Beach Gardens

Thomas Pieters heeft zich niet kunnen plaatsen voor de finaleronden op het Honda Classic golftoernooi (PGA/6,4 miljoen dollar) in het Amerikaanse Palm Beach Gardens (Florida).

Pieters zette een tweede ronde neer in 70 slagen, twee minder dan in zijn openingsronde. Met een totaal van 142 slagen (twee over par) telt de Antwerpenaar twee slagen te veel om de cut te halen. Hij strandt op de 88e plaats.

Pieters, die op de tweede parcourshelft van start ging, werkte zijn eerste tien holes af in par, waarna hij op de tweede hole een birdie wegputte. Op de zesde hole liep het fout en volgde er een bogey. De 25-jarige Pieters, die op dag één problemen had bij de afslag en tot twee keer toe de bal in het water zag verdwijnen, miste vrijwel geen enkele green maar kreeg geen uitgelezen kansen om birdies te maken.

Met zijn ronde van 70 slagen maakte Pieters nog wel acht plaatsen winst en werd hij 88e.

De Amerikanen Ryan Palmer en Wesley Bryan delen na 36 holes de leiding. Het duo telt één slag voorsprong op hun landgenoot Rickie Fowler .