Kinderen kleuren bonte carnavalstoet

Essen - Gisteren trokken zowat alle schoolkinderen van Essen door de wijken met hun kindercarnavalstoet. Dat was ook het geval op Heikant waar de leerlingen van de Potlodenschool en de kleuters van Mariaberg op veel kijklustigen konden rekenen.

Verkleed als prinses, ninja, Spiderman, roodkapje of een clown mochten ook de allerkleinsten meelopen in de kindercarnavalsstoet. De politie zorgde in samenwerking met de gemachtigde verkeersbegeleiders voor een veilig traject.

Nu de kinderen zich van hun mooiste, gekste, creatiefste en kleurrijkste kant hebben laten zien, is het zondag de beurt aan de carnavalsverenigingen. De grote jaarlijkse carnavalstoet van De Ossekoppen trekt dan door de straten van Essen.

Vanaf 10u zullen de deelnemende groepen hun wagens beginnen opstellen aan het kerkplein van Statie en op de parking van het parochiecentrum in wijk Statie. Het centrum zal verkeersluw gemaakt worden en vanaf 13u zal het parcours volledig verkeersvrij zijn. Om 13.45u gaat de reclamestoet van start. Een kwartiertje later trekt de langste stoet der Noorderkempen door de Spoorwegstraat, Stationsstraat, Nieuwsstraat en Kapelstraat. Aan de bewoners van deze omloop wordt gevraagd de weg autovrij te houden.

Afhankelijk van de veegwerken zal tussen 17u en 20u het parcours in verschillende fases terug opengesteld worden.