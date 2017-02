Pijnlijke vergissing: bejaarde vrouw woont eigen begrafenis bij

Mechelen - Een bejaarde vrouw heeft donderdag in Mechelen haar eigen begrafenis meegemaakt, terwijl het eigenlijk om die van haar zus ging. Voorlopig is er geen sluitende verklaring voor hoe zoiets kon gebeuren, maar de pastoor had het nog nooit meegemaakt. Dat meldt RTV.

De hoogbejaarde dame verbleef in het woonzorgcentrum Hof van Egmont. Toen ze stierf, maakte een arts een overlijdensattest op. Alleen gebeurde dat op basis van de beschikbare documenten niet op de naam van de overledene, maar op de naam van haar zus die nog leefde. Vermoedelijk gaat het om een administratieve vergissing die al jaren oud is, want de dame was dement en had al een hele tijd een bewindvoerder.

Toch kwam de pijnlijke vergissing pas aan het licht tijdens de begrafenis van de vrouw in de Sint-Jan Berchmanskerk in Mechelen-Zuid. De afscheidsviering werd voorgegaan door eerwaarde Stefaan Callebaut. Voor de uitvaart baseerde hij zich onder meer op de informatie die hij doorkreeg van de begrafenisondernemer. Alleen ging die niet over de overleden dame, maar over de zus die voor hem in de kerk zat.

"Nog niet meegemaakt"

"Aan de reacties merkte ik dat er iets niet klopte, maar ik kon het niet duiden. Tot tijdens de offergang een van de buren zei dat de naam niet klopte. Ik doe heel veel uitvaarten, maar dit heb ik nog niet meegemaakt", vertelt priester Stefaan Callebaut aan RTV.

Mogelijk komt de zus nu wel in de problemen door de vergissing, want officieel is ze dood verklaard. Schepen van Burgerzaken Marc Hendrickx (N-VA) belooft alle hulp. Ahoewel noch de stad, de arts of de begrafenisondernemer schuld treffen in deze hoogst ongewone zaak.