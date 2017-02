Ondernemer en brouwer werken samen aan herwaardering Wollemarkt

Mechelen - Jos De Wael van het bedrijf ODTH heeft op de Mechelse Wollemarkt twee leegstaande horecapanden gekocht. Samen met Charles Leclef van brouwerij Het Anker, eigenaar van De Thien Gheboden, wil hij ze opknappen.

De bekende brasserie De Thien Gheboden is sinds kort dicht en staat leeg. Ook de pizzeria ernaast, de vroegere Ver-O-Peso en later La Passione, heeft al een hele poos geleden de deuren gesloten. ODTH uit Rumst heeft zowel de pizzera als het bijgebouw van de brasserie gekocht.

“Vooral de voormalige pizzeria is erg verkommerd. Daarom maken wij plannen om de hele huizenrij grondig op te knappen. Wij willen van dit plekje een meerwaarde maken voor de stad”, zegt Jos De Wael. Om het project tot een goed einde te brengen, heeft hij contact gezocht met Charles Leclef van Het Anker.

De brouwerij is eigenaar van het hoofdgebouw van De Thien Gheboden. “Het is onze bedoeling om van de drie panden op de benedenverdieping één grote horecazaak te maken, en daarvoor rekenen wij natuurlijk op de expertise van Het Anker”, vertelt De Wael. Bij de brouwerij werken ze wat graag mee aan dit stadsvernieuwingsproject in hartje Mechelen. Al zijn de plannen voorlopig embryonaal. "Alle opties liggen nog open", klinkt het.