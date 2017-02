Singlekorting van 25 euro valt begin juni in de bus

De Mechelenbon is vandaag enkel te koop bij UiT in Mechelen. Bij alleenstaanden en eenoudergezinnen valt hij nog voor de zomer gratis in de bus. Foto: Sven Van Haezendonck

Mechelen - De nieuwe singlekorting in Mechelen valt pas begin juni in de brievenbus bij alleenstaanden. Dat komt omdat de stad geld vrijmaakt om ook eenoudergezinnen met kinderen een Mechelenbon van 25 euro te gunnen. Daardoor komen ruim 15.000 mensen in aanmerking.

Alleenstaanden hebben vaak minder koopkracht. Toch worden ze heel vaak op net dezelfde manier als andere gezinnen en tweeverdieners belast. Daar wil het stadsbestuur met de singlekorting iets aan doen. De Mechelenbon van 25 euro kunnen ze besteden bij de plaatselijke middenstand.

Ondertussen vragen singles zich af waar de beloofde korting blijft, want 2017 is inmiddels al bijna twee maanden oud. “We hebben een groep mensen over het hoofd gezien, eenoudergezinnen met kinderen. Dat is een groep van 2883 inwoners”, zegt schepen van Financiën Walter Schroons (CD&V).

In mei wil de stad daarvoor nog een extra budget van 60.000 euro vrijmaken, bovenop de 240.000 euro die reeds beslist was. Daardoor loopt de verspreiding wat verrtraging op. “Eens dat in orde is, kunnen de gepersonaliseerde bonnen begin juni de deur uit”, stelt de schepen.