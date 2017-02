Terre Bleue opent boetiek op IJzerenleen

Mechelen - In het pand op de Mechelse IJzerenleen waar tot voor kort Damart gevestigd was, heeft Terre Bleue vrijdag een nieuwe boetiek geopend.

Het Oost-Vlaamse familiebedrijf achter het kledingmerk heeft het pand de voorbije weken grondig laten verbouwen. Daardoor is een nieuwe winkel met een oppervlakte van 160 vierkante meter gecreëerd waar er plek is voor een dames- en herencollectie.

De familie Perquy had al langer de ambitie om in Mechelen een vestiging te openen. Ze stond al langer op nummer één. “Bovendien stellen we vast dat onze webshop veel klanten uit Mechelen en omstreken heeft”, zei Peter Perquy eerder. Dat is een concept store geworden waarbij de beleving van de klant centraal staat.