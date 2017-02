Opgesloten Iraanse VUB-prof opnieuw in hongerstaking

Brussel - De Iraanse gastdocent aan de VUB Ahmadreza Djalali is vrijdag opnieuw in hongerstaking gegaan in de Evin-gevangenis in Teheran. De 45-jarige wetenschapper zal eten noch drinken, zo laat Gerlant Van Berlaer, spoedarts aan het UZ Brussel, weten. Aanleiding is de weigering om Djalali contact te laten hebben met zijn advocate.

Midden februari beëindigde de Iraanse wetenschapper al eens een hongerstaking, nadat hij had gehoord van vele acties in Europa om hem te steunen. Djalali werd op 25 april 2016 opgepakt door de Iraanse autoriteiten. Hij werd op 31 januari beschuldigd van spionage, maar is nog niet officieel in beschuldiging gesteld en een proces is nog niet gepland.

Volgens Van Berlaer mag de Iraniër momenteel elke week twee minuten telefoneren met zijn vrouw. Hij had ook gevraagd om contact te mogen hebben met zijn advocate, maar dat werd geweigerd. Djalali kon wel een andere advocaat toegewezen krijgen, maar dat weigerde hij.

“Vanwege het vernieuwde verbod op contact met zijn eigen advocate startte dr. Djalali een ‘dry hunger strike’ (geen eten of drinken) op vrijdag 24 februari”, zegt Van Berlaer. “Dit soort droge hongerstaking kan in zijn precaire situatie erg snel fataal worden.”

De collega’s van Djalali en andere academici dringen bij politici van Europese landen die handelsakkoorden hebben met Iran, aan om de Iraanse overheid te dwingen de internationale rechtsregels te volgen. Ze eisen onder meer dringende medische hulp voor Djalali en een proces volgens de internationale regels.