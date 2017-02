Boekenbeurs houdt dit jaar langste editie ooit

De Boekenbeurs houdt dit jaar haar langste editie ooit. Organisator Boek.be slaat in november vijftien dagen de tenten op in Antwerp Expo, vier dagen langer dan de gemiddelde duur van het jaarlijkse boekevent. Maar op de ‘daldagen’ gaat de beurs tijdelijk dicht.

De nieuwe strategie geeft trouwe bezoekers alvast hun zin. Zij spraken in de laatste enquête van Boek.be hun voorkeur uit voor een beursperiode over de volledige herfstvakantie.

“We zullen dit jaar geopend zijn vanaf het weekend vóór tot het weekend na de herfstvakantie, maar de exacte data moeten nog bepaald worden”, klinkt het bij Boek.be. “Ook de sluitingsdagen tussendoor zijn nog niet gekend, al staat het wel vast dat die er zullen komen. De onderhandelingen daarover zijn nog volop aan de gang.”

In uitgeverskringen wordt de nieuwe formule positief onthaald. “Het is een goede zaak dat Boek.be een ander concept wil uittesten”, zegt Eric Willems van Pelckmans Uitgevers. “We hebben gemerkt dat het aantal bezoekers niet echt stijgt, dat er zelfs sprake is van een lichte terugval. Als we door deze ingreep weer meer mensen naar Antwerp Expo kunnen lokken, dan kan ik dat alleen maar toejuichen.”

Na de vorige editie gingen er onder de standhouders stemmen op om de duur van de beurs in te korten, als compensatie voor de publieksluwe dagen. “Toch hebben we in overleg met Boek.be hierrond een consensus bereikt”, bevestigt Willems. “De meeste uitgevers hebben het voorstel weerhouden.”