Club Brugge verstevigt leiderspositie na vernedering van Zulte Waregem

Club Brugge heeft zijn leiderspositie verstevigd met een klinkende 5-0 zege tegen Zulte Waregem. Na een speelhelft stond er al 4-0 op het bord, Jelle Vossen voegde er nog een doelpunt aan toe dankzij een penalty. Club Brugge behoudt zo zijn leidersplaats in de Jupiler Pro League met 58 punten.

Club Brugge zat meteen goed in de wedstrijd, het duurde amper vier minuten voor het eerste doelpunt viel. Ruud Vormer liep perfect in op de bal van Laurens De Bock, en schopte hem zonder aarzelen in de verste hoek. Meteen een record voor Club Brugge: het scoorde nu al 55 thuiswedstrijden op rij. Club Brugge bleef druk zetten na de droomstart, enkele minuten later was het opnieuw bijna raak. José Izquierdo kwam dreigend in de zestien, maar zijn schot eindigde op de lat. Ook Jelle Vossen liet de kans op de 2-0 liggen. Ruud Vormer gaf de bal mooi aan, maar Vossen trapte de bal in de handen van keeper Sammy Bossut.

Björn Engels bewees dat hij opnieuw in uitstekende vorm is, en scoorde het verwachte tweede doelpunt voor Club Brugge. Een vrije trap landde voor zijn voet, hij trapte het leer zonder aarzelen binnen. Gouden Schoen José Izquierdo kon niet achterblijven en pikte ook zijn goaltje mee. Hans Vanaken kreeg alle ruimte op rechts en paste de bal naar een lopende Izquierdo, die de verdediging te snel af was. ‘Joske’ had zijn doelpuntenviering duidelijk goed voorbereid: hij liep naar de zijlijn, zette een zonnebril op en poseerde gewillig voor de fotografen.

Vlak voor de rust scoorde Ruud Vormer zijn tweede van de avond. Een voorzet van De Bock belandde tussen doelman Bossut en de verdediging. De keeper van essevee aarzelde iets te lang, waardoor Vormer de bal gemakkelijk kon binnenlopen.

De tweede helft begon op een rustig tempo, maar ook tijdens de laatste drie kwartier kwam Zulte Waregem er amper aan te pas. Club Brugge bleef dominant spelen, op een klein kansje van de bezoekers na.

Een mislukte doelpoging van Diaby leidde tot een penalty. Vossen gaf de bal mooi aan, Diaby kwam alleen voor doel. Zijn schot eindigde op keeper Bossut. In de herneming was Bossut de snelste, maar de Bruggeling ging maar al te graag neer en dwong zo een penalty af. Jelle Vossen zette de strafschop feilloos om.