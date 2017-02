Nirvana voor het eerst bovenaan de Top 500 van de 90s van Qmusic

De groep Nirvana is er voor de allereerste keer in geslaagd de eerste plaats weg te kapen in de Top 500 van de 90s, een lijst van radiozender Qmusic. ‘Smells Like Teen Spirit’ eindigde helemaal bovenaan. De favoriet van vorig jaar, ‘Insomnia’ van Faithless, zakte een plekje omlaag in de lijst.

De top tien ziet er behoorlijk anders uit in vergelijking met die van vorig jaar. Wat in het oog springt is dat de Britse groep Steps een flinke sprong vooruit maakt. Vorig jaar werd ‘5, 6, 7, 8’ 75e, dit jaar eindigen ze tiende. Andere stijgers zijn U2 met ‘One’ (van 16 naar 9) en Britney Spears met ‘Baby One More Time’ (van 4 naar 3).

Qua Belgische artiesten doet Gorki de beste zaken. Hij staat op plaats zeven met de klassieker ‘Mia’. Qua aantal noteringen winnen de broers Wauters: Clouseau komt maar liefst elf keer voor in de top 500. Ook George Michael (acht noteringen), Michael Jackson en Madonna (elk zeven noteringen) doen het uitstekend.

De top vijf:

1 Nirvana - ‘Smells Like Teen Spirit’

2 Faithless - ‘Insomnia’

3 Britney Spears - ‘Baby One More Time’

4 Snap! - ‘Rhythm Is A Dancer’

5 AC/DC - ‘Thunderstruck’