Stad geïnteresseerd in project rond zelfrijdende bus

Antwerpen - De Lijn voert binnenkort tests uit voor zelfrijdende shuttles in steden en gemeenten. Volgens schepen van Mobiliteit Koen ­Kennis (N-VA) is de stad Antwerpen alvast vragende partij voor zo'n onderzoek. “Een zelfrijdende shuttlebus zou een goede optie kunnen zijn op de Scheldekaaien.

Parkeergelegenheid wordt zo meer georganiseerd naar buiten de stad. Zo'n shuttle is interessant om bezoekers van de parkings in het noorden of zuiden via de Scheldekaaien naar het centrum van de stad te vervoeren. Het feit dat de busjes zelfrijdend zijn, brengt ook mogelijkheden met zich mee. Zo zou de shuttledienst dan de klok rond kunnen rijden. Momenteel moet nog bekeken worden hoe dat praktisch in zijn werk zou gaan. Zo zou zo'n bus best op een eigen rijstrook rijden, om zo ander verkeer niet te hinderen”, zegt Kennis.

De studieopdracht van De Lijn is voor dit en volgend jaar. De eventuele uitrol van de onderzochte projecten is voorlopig voorzien voor 2020-2021. In 2018 zet De Lijn een eerste zelfrijdende bus in, op een parcours rond de luchthaven van Zaventem.