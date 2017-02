Twintig jaar opsporingsberichten zorgde voor 350 tv-uitzendingen en 2.000 behandelde zaken: “Een derde van de zaken wordt zo opgelost”

Dag op dag 20 jaar geleden is voor het eerst een opsporingsprogramma uitgezonden op de Belgische televisie, “Oproep 2020” op VTM. Goed 350 tv-uitzendingen en 2.000 behandelde zaken later wordt tevreden teruggeblikt op die samenwerking tussen politie, gerecht en pers. “Een derde van de zaken wordt op die manier opgelost”, zegt commissaris Alain Martens, hoofd van de dienst Opsporingsberichten (OAR).

Op 24 februari 1997 was de eerste uitzending van “Oproep 2020” op VTM, twee dagen later volgde “Appel à témoins” op de RTBF. De zaak-Dutroux was de zomer ervoor losgebarsten, het wantrouwen tussen de bevolking en justitie was groot.

Justitie zag de noodzaak in van een betere communicatie, zei emeritus advocaat-generaal Jacques De Lentdecker op een persconferentie waar werd teruggeblikt op twintig jaar opsporingsberichten. In die context maakte toenmalig minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V), van wie De Lentdecker kabinetschef was, het wettelijk mogelijk om gerechtelijke opsporingsberichten via media te verspreiden.

Twintig jaar later zijn er in totaal negen programma’s geheel of gedeeltelijk gewijd aan opsporingsberichten. Op dit moment zijn dat “FAROEK” op VTM, dat aan zijn vierde seizoen toe is, en “Enquêtes” op RTL-TVI, dat tijdens iedere uitzending één crimeclip uitzendt. Volgens commissaris Alain Martens leverde dat 350 uitzendingen op en ongeveer 2.000 behandelde zaken op 20 jaar tijd. In 2016 zonden “FAROEK” en “Enquêtes” 95 crimeclips en reportages uit. Daarvan werd een derde opgelost.

Driehoeksverhouding

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) deed op de persconferentie een oproep om de “driehoeksverhouding” tussen politie, justitie en pers voort te zetten. Net als verschillende sprekers van politie en gerecht gaf Nicholas Lataire, hoofdredacteur van VTM Nieuws, te kennen op die oproep in te gaan.

De dienst opsporingsberichten verspreidde in 2016 overigens ook 328 korte opsporingsberichten, berichten die voor of na het avondnieuws op VRT, RTBF en RTL-TVI worden uitgezonden. Daarvan werden er drie op de vier opgelost. In 212 gevallen ging het om opsporingsberichten vanwege een verdwijning - met een oplossingsgraad van 95 procent.

“Vaak wordt gezegd dat media en een gerechtelijk onderzoek onverzoenbaar zijn, aartsvijanden zelfs. Media en het beroepsgeheim: dat is als zwart en wit. Die kritiek is vaak terecht, maar bij de cel Vermiste Personen is dat niet zo. Wij halen de pers vaak bewust aan boord”, zei commissaris Alain Remue, diensthoofd van de cel Vermiste Personen. Hij voegde eraan toe dat de voorbije 20 jaar hem leerden dat politie en pers perfect kunnen samenwerken.

Nieuwe kansen

Remue merkte daarnaast op dat de opkomst van commerciële zenders, maar ook regionale televisie en sociale media “nieuwe kansen” boden. Dat blijkt ook uit het feit dat de politie na de aanslagen van 22 maart een stijging met 87 procent vaststelde van volgers op Facebook, tot 53.000. Op Twitter in het Nederlands was er een toename van het aantal volgers met 33 procent, tot 14.250.

Een andere evolutie die de speurders graag zien, is dat er steeds meer bewakingscamera’s opduiken en dat de beeldkwaliteit steeds beter wordt. Een resultaat daarvan is de crimeclip over de “man met het hoedje” die na de aanslagen in Brussel werd verspreid. Die verdachte bleek later Mohamed Abrini te zijn.

“Vanwaar hun succes? Ze geven burgers de mogelijkheid om te reageren tegen misdaad, dat ze niet langer lijdzaam moeten toezien als slachtoffer”, zei Jean-François de Clippele, lid van OAR.