Antwerpen - Meer dan tien jaar leefden ze met hun gezin in de ban van Oosterweel. Nu een oplossing in zicht is, kijken actievoerder Manu Claeys en schrijfster Anne Provoost terug en vooruit. “Een leven na Oosterweel? We zijn er helemaal klaar voor.”

“Als mijn vrouw vindt dat ik moet stoppen, dan stop ik.” Dat zei Manu Claeys enkele jaren geleden in een interview met uw krant. Claeys (nu 52) was in 2005 de eerste die zich als boegbeeld van de actiegroep ...