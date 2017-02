Ecokot neemt afscheid met ‘pittige graaidag’ en zoekt naar nieuwe locatie

Het Ecokot moet andere oorden opzoeken. “We zijn volop op zoek naar een nieuwe locatie. Het liefst vestigen we ons opnieuw hier in de buurt.” Foto: Wim Hendrix

Borgerhout - Een goede twee jaar bracht het Ecokot de bewoners rond het Moorkensplein en daarbuiten samen. Ecologie en verdraagzaamheid stonden er centraal. Zo groeide de plek uit tot een multicultureel buurthuis. “Met pijn in het hart gaan we hier weg”, klinkt het. Een nieuwe locatie is er nog niet.

Het Ecokot ziet zijn huurovereenkomst met Woonhaven aflopen. Het gebouwtje op het ­Moorkensplein, waar de organisatie nu huist, wordt gerenoveerd. “We zijn volop op zoek naar een nieuwe locatie. Die hebben we nog niet gevonden, maar we houden de moed er in en krijgen veel hulp van het district. Het liefst van al willen we ons opnieuw in de buurt vestigen. Op een plaats waarvan we weten dat we er lang kunnen blijven. Alleen dan kunnen we opnieuw iets moois uitbouwen”, vertellen oprichter Kilian Price en steunpilaren Kurt Vermeulen, Arthur ­Follebout en ­Katrin Van den Troost.

Samentuin

Op die nieuwe locatie moet er plaats zijn voor een ‘samentuin’, dat is na het verdwijnen van de vorige tuin essentieel voor de organisatie. “Zo’n samentuin brengt de mensen op een gezellige manier bij elkaar, zeker tijdens de zomermaanden. Met de oogst kunnen we goedkope en gezonde maaltijden aanbieden.”

Ecokot, Moorkensplein 10, Borgerhout. Pittige graaidag: vrijdag tussen 14 en 18u. Zaterdag is er nog een laatste feestje. Daarna gaat de plek voor enkele maanden in slaapmodus tot een nieuwe locatie gevonden is.