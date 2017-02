Mol - Voor de jonge leerkracht Silke Luypaers zit het schooljaar er al op. Mede door de onzekerheid en hoge werkdruk in het onderwijs kiest ze na de krokusvakantie voor een job in het bedrijfsleven. “Er schort iets aan het systeem.”

Over de secundaire school in Mol, haar collega’s en leerlingen krijgt Silke Luypaers geen kwaad over de lippen. “Integendeel, mijn school gaf mij als beginnende leerkracht juist heel veel kansen. Maar ...