Vrouw komt om bij aanrijding door vrachtwagen

Kalmthout - In de Statiestraat in Kalmthout is vrijdagavond een 70-jarige vrouw om het leven gekomen toen ze werd aangereden door een vrachtwagen. Dat zegt de lokale politie van de zone Grens.

De vrouw stak de straat over toen een file aan een verkeerslicht net opnieuw in beweging kwam. Hoewel de vrachtwagen in kwestie stapvoets reed, kwam het slachtoffer onder de wielen terecht en overleefde ze het niet.

De precieze omstandigheden van het ongeval zullen nog onderzocht worden door een verkeersdeskundige. Zo is onder meer nog niet duidelijk of de vrouw op het zebrapad wandelde en of de bestuurder van de vrachtwagen haar eventueel had kunnen opmerken.