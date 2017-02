Kapellen / Putte-Kapellen -

Niets mooiers in het leven dan een echte passie hebben. Iets waar je mee gaat slapen en mee opstaat. Hoe eigenaardig die passie soms ook kan zijn. Zoals die van Frans Meeus. Frans heeft een passie voor... grenspalen. Hij gaat ze overal opzoeken, kent van elke grenspaal de achtergrond en hij maakt ze ook zelf na. ATV zocht Frans thuis op, in jawel grensgemeente Putte Kapellen. In, jawel, de Grensstraat.