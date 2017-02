Coosemans verlengt contract tot 2020

Mechelen - KV Mechelen heeft Colin Coosemans vrijdag beloond voor zijn goeie prestaties. De doelman (24) heeft zijn contract verlengd tot 2020.

Als de spelers in de Jupiler Pro League eind dit seizoen hun Doelman van het Jaar kiezen, zal de naam Colin Coosemans gretig worden ingevuld. De 24-jarige Gentenaar is bezig aan een topseizoen met KV Mechelen. Eind oktober veroverde hij zijn plaats na het uitvallen van Anthony Moris, en nu is hij niet meer weg te denken uit het doel. In vijftien competitiematchen slikte hij amper veertien tegengoals, negen keer hield hij zijn netten schoon. Het was niet meer dan logisch dat het bestuur met hem rond tafel zou gaan, en dat is ook gebeurd. De uitkomst is positief. KV heeft zijn contract, dat volgend seizoen afloopt, met twee jaar verlengd. Daardoor ligt hij vast tot 2020. Een beloning voor zijn goeie prestaties én zijn geslaagde comeback.

Een jaar geleden verkommerde Coosemans immers nog in de B-kern. De heibel was begonnen toen Moris in mei 2015 uitviel. KV had toen al Coosemans bij Waasland-Beveren weggeplukt voor het seizoen daarop, maar had plots een extra doelman nodig. Sportief directeur Olivier Renard koos voor zijn maatje Jean-François Gillet, die ook de nummer één werd. Zeker toen ook Moris Coosemans voorbij stak, werd de situatie moeilijk werkbaar. Een verongelijkte Coosemans liet zich even gaan, haalde uit naar Moris, Renard en keeperstrainer Philippe Vande Walle, en mocht als straf alleen nog met de beloften trainen.

Aangezien Renard en Vande Walle hun veto stelden tegen zijn terugkeer, dreigde kapitaalsvernietiging. Maar toen beiden KV hadden verlaten, lijmde het bestuur de brokken en gaf het Coosemans weer een eerlijke kans. Op huwelijksreis in Cuba – in juni was dat – kreeg hij het verlossende telefoontje dat hij opnieuw welkom was. Doordat hij hard was blijven werken, pikte hij probleemloos terug aan, en intussen is hij titularis en sterkhouder. “Ik ben heel blij dat alles is goed gekomen”, zei Coosemans al. “Het was een afscheid in mineur geweest als ik hier was vertrokken zonder een match te hebben gespeeld.”

Zondag weer revanche?

Coosemans heeft het ongelijk van Renard en Vande Walle dus bewezen. En uitgerekend zondag staat hij oog in oog met de twee, want KV gaat op bezoek bij Standard. In de heenmatch, die met 2-1 werd gewonnen, hield hij zich prima staande. Houdt hij straks voor de tiende keer de nul, dan doet KV een prima zaak in de strijd voor Play-off 1 en zijn de Rouches mathematisch uitgeteld. Het zou de ultieme sportieve revanche zijn.