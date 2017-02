Dit zijn de eerste politieke rapporten na de intercommunale splinterbom

Twee weken geleden ontplofte de splinterbom van de intercommunales. Er vliegen nog wat scherven rond, maar een eerste balans van de schade die is aangericht kan toch al worden opgemaakt. Duidelijk is dat de politieke wereld in zijn geheel aan de verliezende kant zit: probeer nog maar eens toogfilosofen tegen te spreken die alle politici zakkenvullers noemen. Maar of het verschil met vroeger nu zo groot is? Voor de partijen varieert het rapport. Voornamelijk van slecht tot iets minder slecht.