Eigen partij beschuldigt Waals parlementslid van ‘fantoomjobs’

Droite citoyenne heeft haar enige Waalse parlementslid - dat nog maar sinds eind 2016 aangesloten was - alweer aan de deur gezet. De partij beschuldigt André-Pierre Puget immers van fantoomjobs en het aanschurken tegen extreemrechts. Puget zelf spreekt de verwijten met klem tegen, maar wil verder geen commentaar kwijt.

Volgens voorzitter Aldo-Michel Mungo van Droite citoyenne bleef het parlementaire werk van één van de voltijdse medewerkers van Puget beperkt tot slechts enkele uren per week. Daarnaast zou hij vooral schrijven voor een Franse extreemrechtse website, Boulevard Voltaire.

“Een tweede presteerde helemaal niets, behalve dan het besturen van de wagen van het parlementslid aan het einde van avondjes dat de drank rijkelijk vloeide”, stelt Mungo voorts. Volgens hem werkt die tweede medewerker in realiteit voor private ondernemingen van Puget, waaronder een school voor dronebestuurders.

De derde - deeltijdse - medewerker werd officieel aangenomen als secretaresse. Maar volgens Mungo presteert ook zij niets en is ze slechts de partner van de eerste. “Geen van deze medewerkers is lid van de partij”, verzekert Mungo voorts.

Nog volgens Droite citoyenne heeft de partij Puget gevraagd de “verduistering van overheidsmiddelen” te stoppen en de drie betrokkenen te ontslaan. “Het parlementslid Puget heeft er echter voor gekozen op te stappen uit te partij, waarvan akte, eerder dan zich in lijn te stellen met de wet.”

De partij is van plan het voorzitterschap van het Waals Parlement op de hoogte brengen van de mogelijke strafrechtelijke inbreuken.

Parlementsvoorzitter André Antoine (cdH) verduidelijkt echter aan Belga dat parlementsleden de enige werkgever zijn van hun medewerkers. Het parlement beschikt over niet over een inspectiedienst om hun doen en laten te controleren. Antoine stelt Droite citoyenne daarom voor hun informatie over te maken aan het parket.

De activiteiten van medewerkers moeten gelinkt zijn aan het parlementaire werk, maar ze mogen parlementsleden ook vervoeren, vergaderingen organiseren of mensen ontvangen. “Er is een link nodig met het parlementaire werk. Indien het tegendeel bewezen is, stelt zich een probleem. Maar wij hebben er geen bewijs van”, aldus Antoine.

De parlementsvoorzitter herinnert er nog aan dat Puget in ogen van het parlement nooit lid geweest is van Droite citoyenne. Puget is destijds verkozen op een lijst van Parti Populaire. Toen hij die partij verliet, is hij als onafhankelijke gaan zetelen. Zijn toetreding tot Droite citoyenne in december is nooit officieel erkend door het parlement.

André-Pierre Puget zelf ontkent de aantijgingen. “Het zijn zeer zware beschuldigingen. Ikzelf en de drie andere beschuldigde personen zullen klacht neerleggen”, zei hij op een inderhaast bijeengeroepen persconferentie. Hij zegt dat zijn medewerkers “zeer goed werk leveren. Hij heeft deze legislatuur al 345 interpellaties ingediend in het Waals Parlement en 161 in het parlement van de Franse Gemeenschap. De beschuldigingen van zijn intussen ex-partij willen hem enkel “politiek vernietigen”, zegt hij.