Romeo’s verrassen bezoekers Kinepolis Antwerpen in filmzaal

Voor Davy Gilles, Chris Van Tongelen en Gunther Levi van De Romeo’s is elke reden goed om een feestje te bouwen en ambiance te maken. De filmbezoekers van ‘Fifty Shades Darker’ werden donderdag in Kinepolis Antwerpen getrakteerd op een onvoorzien bezoek van De Romeo’s. Het drietal kwam al zingend hun nieuwe film ‘H.I.T.’ voorstellen. “Eigenlijk komen wij gewoon een nieuw lief zoeken voor Chris”, grapte Davy. De bezoekers waren in ieder geval aangenaam verrast.