Dit Antwerps modemerk verkoopt tot in Japan: “We reden van winkel tot winkel om onze collecties te tonen”

Herentals - Ze zijn zeventien jaar bezig, Vicky Vinck (56) en Katrien Strijbol (53). Met een modelabel dat ontstond door een samenloop van omstandigheden. Just In Case is een avontuur dat blijft inspireren. Een verhaal dat onmiskenbaar Antwerps klinkt, maar wel met een flinke snuif Kempense creativiteit.

We zijn uitgenodigd in de showroom van Just In Case op het Zuid in Antwerpen. Daar hangt de wintercollectie 2017-2018 klaar voor de verkooppunten. Gerangschikt op tint en geflankeerd door de abstracte ...